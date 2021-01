Marius Sumudica, dupa ce a ajuns lider in Turcia: "Traim un vis, e ceva de nedescris". Ce-a spus despre dansul de la finalul meciului

"Traim un vis. Si pentru mine este o oarecare surpriza, sa zic asa. Bine, uitandu-ma la ei (n.r. - jucatori ), asa, si vazand cat isi doresc, am o oarecare incredere cand incepe jocul si imi dau seama ca am jucatori care pot decide jocul. Astazi am avut rabdare, am jucat pe un teren execrabil din toate punctele de vedere, nu am putut sa construim, a fost un deficit pentru noi, dar am marcat doua goluri . Suntem pe primul loc pana termina Galatasaray , nu s-a intamplat niciodata in istoria acestui club, nici in liga a doua nu au fost pe primul loc, ei au intrat in prima liga la baraj", a comentat Sumudica."E ceva de nedescris, 25 de meciuri in care marcam meci de meci, nu s-a intamplat in Turcia de foarte mult timp, avem 16-17 meciuri fara infrangere, nu pierdem de un an acasa... Sunt lucruri extraordinare, este perioada cea mai buna a carierei mele, le multumesc jucatorilor, fara ei nu as fi putut ajunge aici. Cuvintele sunt de prisos. (n.r. - despre faptul ca a dansat dupa meci) Era o melodie romanesca pe care mi-au gasit-o ei si mi-au pus-o si nu am putut sa ma abtin. Altfel nu am cum sa ma exteriorizez aici, fiindca sunt sanctionat. Poate daca dansez le place si nu-mi dau vreun cartonas. Si astazi am fost avertizat, iar etapa viitoare sunt suspendat, avand patru galbene. M-am obisnuit. La patru galbene, la fel ca la jucatori, antrenorul sta o etapa", a declarat Sumudica, la DigiSport.Gaziantep, echipa antrenata de Marius Sumudica, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia Ankaragucu, in etapa a XVII-a a campionatului turc de fotbal.Au marcat Alexandru Maxim, in minutul 70 si Sahin, in minutul 90+6. Aceasta a fost a opta reusita a mijlocasului roman, in campionatul in curs.Maxim a fost titular si a fost schimbat in minutul 87, cu Andre. Fundasul Alin Tosca a jucat tot meciul si a primit un cartonas galben, in minutul 83.In urma acestui rezultat, Gaziantep (16 meciuri) a urcat de pe locul 5 pe locul 1 in clasament, cu 31 de puncte (golaveraj +13), la egalitate cu Besiktas (15), de pe locul 2 (golaveraj +12).Alanyaspor (16) si Galatasaray (15) au cate 30 de puncte si ocupa locurile 3-4, iar Fenerbahce (15) este pe locul 5, cu 29 de puncte.Cu exceptia formatiei pregatite de Sumudica, echipele de pe primele locuri nu au evoluat in aceasta etapa.Ankaragucu (16) ocupa locul 18, retrogradabil, cu 15 puncte.Citeste si: VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim