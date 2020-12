Marius Sumudica e divinizat la Gaziantep: "Imi pupa mana, se pun in genunchi". Devine cetatean turc?

"In Gaziantep, oriunde ma duc nu platesc nimic. Sunt invitat peste tot la ceaiuri, la cafele, unii vor sa imi pupe mana, ceea ce mie nu-mi place. Se pun in genunchi, lucruri de genul asta. Sunt divinizat, asta e adevarul in momentul de fata", a spus Sumudica la TelekomSport."Fanii ma considera unul dintre eroii acestui oras. De altfel, au demarat toate trativele ca in doua saptamani sa devin cetatean turc si sa imi dea pasaportul turcesc", a completat tehnicianul roman.Cu Marius Sumudica pe banca, Gaziantep a ajuns pe locul 4 in clasament, la numai doua puncte distanta de liderul Galatasaray Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii