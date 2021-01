Marius Sumudica s-a pus bine cu presedintele Erdogan: "Sper sa conduca tara pana la sfarsitul vietii"

"Nu m-am putut intalni cu presedintele, dar il admir foarte mult. Intotdeauna am admirat ce-a facut pentru aceasta tara. As fi foarte fericit daca as putea sa il intalnesc. Sper ca o sa conduca aceasta tara pana la sfarsitul vietii", a spus Marius Sumudica, potrivit jurnalistilor turci de la Futbol Arena.Sumudica a fost pus sa-si dea cu parerea despre Erdogan datorita faptului ca seful de stat a copilarit in orasul Rize, acolo unde a ajuns acum tehnicianul roman."Toata lumea stie de ce nu mai sunt la Gaziantep, pentru ca am fost direct. In prezent ma aflu la un club profesionist. Mi-a placut cum am fost primit, o echipa de fotbal trebuie sa fie ca o familie, altfel nu facem nimic. Eu sunt putin mai nebun si am nevoie de oameni care sa ma sustina", a mai spus Sumudica."Undeva baklava, in alta parte kebab, iar acum trebuie sa iubesc si ceaiul. Eu iubesc Turcia, in general", a completat Sumudica, referindu-se la faptul ca echipa din Rize e sponsorizata de o companie producatoare de ceaiuri.Citeste si: Sorana Cirstea a "intepat-o" pe Simona Halep in social media. Ce au de impartit romancele la Australian Open