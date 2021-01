Marius Sumudica, in razboi cu sefii de la Gaziantep: "O voi suna pe sotie sa-mi trimita bani". Turcii au vrut sa-i taie din salariu

Marius Sumudica: Eger paranin pesinde olsaydim baska bir yerde olurdum. Baskanin yuzde 10 indirim talebini kabul edemeyecegim. Benim basarimin odulu bu mu? Bu sekilde devam etmemiz zor gibi gorunuyor. (TRT Spor) pic.twitter.com/kXG1gWcYZJ - Fanatik (@fanatikcomtr) January 9, 2021

"Facem un campionat mare si as vrea sa punctez un lucru. Daca as fi urmarit banii, as fi in alta parte. Sa afle si lumea din Gaziantep ca, inaintea partidei cu Sivasspor, clubul a aparut cu un comunicat ca Sumudica va semna un nou contract pe bani mai multi, lucru fals. Sa stie toata Turcia din gura mea c-am avut aseara o intalnire cu presedintele si mi-a propus sa ajut clubul reducand salariul cu 10 la suta", a declarat Sumudica in parcarea arenei, el fiind suspendat pentru meciul de sambata."Nu pot accepta asa ceva, pentru ca am platit din buzunarul meu 80.000 de euro prime jucatorilor, fiind placerea mea. Eu asa nu pot lucra, am refuzat oferta lui si am plecat. Apoi, a venit la mine acasa si mi-a propus sa-mi mareasca salariul. In total 80.000 de euro in plus, de impartit la tot staff-ul, de opt persoane. Salariul meu e de 600.000 de euro. Cum se poate ca la un club care a fost lider o zi si pe locul 3 pana acum sa vii cu scaderea contractului cu 10 la suta?", a continuat tehnicianul."Aceasta este recompensa pentru succesul meu? O voi suna pe sotia mea sa-mi trimita bani daca nu mai are clubul. Totul e o minciuna, o insulta", a mai spus pe un ton ironic Sumudica.