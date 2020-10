Scandal de proportii in Turcia, cu Marius Sumudica si un campion mondial in prim-plan. Facut "impertinent", romanul n-a ramas dator: "Promit ca demisionez"

"Il felicitam pe Sumudica pentru ca echipa lui a obtinut o remiza in noua oameni, dar nu il vom ierta niciodata. In toata istoria fotbalului din Turcia nu a mai fost un antrenor atat de impertinent, ar fi trebuit sa aiba respect. Te rugam, nu mai folosi cuvinte abuzive", au precizat intr-un comunicat oficialii clubului din Antalya.In replica, Marius Sumudica si-a expus si el punctul de vedere:"Am vazut ca sunt acuzat ca sunt impertinent, ca am jignit sau ca l-am injurat pe Lukas Podolski. Nu voi intra in acest razboi inutil. In schimb, vreau sa punctez cateva aspecte:Dupa cum se stie, am urmarit meciul din loja, alaturi de patru oficialI ai clubului meu. Cum poate crede cineva ca mi-am permis sa am un comportament jignitor chiar in mijlocul oficialilor de la clubul gazda, majoritari in tribune!?Am vazut ca exista o imagine cu mine, pe Twitter , drept o dovada ca m-am purtat necuvincios. In fapt, este doar o imagine a momentului in care ma bucur... As vrea sa se stie ca, in acel moment, in timp ce ma bucuram, am fost facut "tigan" si "pezevenghi"!Eu, Marius Sumudica, va provoc la o prinsoare. Am vazut in comunicatul de presa ca ar exista 20 de martori care pot marturisi ca eu am jignit. Daca apare o singura imagine in care, de exemplu, eu ii aduc injurii lui Lukas Podolski, promit ca demisionez si las locul altui antrenor! Daca nu apare, solicit sa-mi fie cerute scuze tot pe cale oficiala, cum au si aparut aceste atacuri!In final, as vrea sa fac legatura cu fotbalul, pentru ca sunt antrenor de fotbal. Cei de la Antalya sa se gandeasca bine ca n-au reusit sa invinga o echipa care a evoluat in mare parte a meciului in dubla inferioritate numerica. Cei de la Antalya au fost aproape chiar sa piarda si sa intre chiar in istorie...Daca vreti ca Marius Sumudica sa dispara din fotbalul turcesc, exista o singura solutie. Invingeti-l pe teren si alungati-l din acest campionat ! Pentru ca suntem la fotbal. Si am vrut sa ofer acest raspuns din respect pentru adevar si pentru tot ceea ce inseamna suflarea fotbalistica din Turcia!"