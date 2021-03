Marius Sumudica, despre un jucator al nationalei: "Am crezut ca s-a incaltat invers". Nu l-a iertat nici pe selectionerul Radoi

"Asta tine de experienta. Eu n-am nimic cu Mirel, il apreciez, dar tine de experienta. In momentul in care tu intorci de la 0-1, ai 2-1 si ai pregatite schimbarile, trebuie sa vezi in momentul respectiv cat e scorul si sa inchizi jocul", a subliniat Sumudica."Noi marcasem doua goluri , aveam 2-1. Indiferent cu cine jucam, n-aveai voie sa schimbi si sa ramai cu doi atacanti in teren, plus ca Puscas facuse un joc prost. A jucat execrabil. N-a avut nicio reusita", a completat antrenorul, criticand optiunile tactice alese de Mirel Radoi."Azi am jucat cu o echipa modesta, dar bine organizata tactic. Toti in spatele mingii, bine pregatiti fizic, dar modesta din punct de vedere tehnic, fara cei mai buni jucatori ai lor. E posibil ca Armenia sa aiba atatea ocazii de gol cu Romania? Daca am ajuns sa ne comparam cu Armenia, poate sa fie oricine selectioner", a mai spus Sumudica"M-am uitat la Mogos, in prima repriza am crezut ca s-a incaltat invers, i-a pus pe aia pe contraatac. N-am vazut in viata mea asa ceva", a incheiat antrenorul roman.Citeste si: