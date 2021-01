Marius Sumudica, prima reactie dupa ce a fost facut "tigan" in Turcia: "Nu prea mi-am batut capul"

"Nu e normal ce s-a spus, mai ales ca la mine cand ma vede lumea spune ca a trecut masina de lapte peste mine. Nu am nimic cu etnia roma, m-a insultat, treaba lui, sincer, nu prea mi-am batut capul", a declarat Sumudica la Digisport Special.Fostul arbitru Erman Toroglu, in prezent analist sportiv, l-a criticat dur pe Marius Sumudica, sambata, dupa afirmatiile tehnicianului cu privire la discutiile cu conducerea Gaziantep FK legate de salariul sau."Antrenorul acesta este un teatru total. Nu am mai vazut asa teatru. Ce crede ca este aici? Du-te la arabi, ce cauti aici? Se poate asa tiganie? Ei imi dau asta, imi dau 600, eu iau 600, ar trebui sa iau 800... Ma scuzati, este tiganie. Ce sa spun, frate? Cu orice parte tin este rau. Sa spun cersetor, hai sa spun cersetor...", a spus Toroglu la A Spor, potrivit cotidianului Cumhuriyet.Clubul Gaziantep a anuntat, duminica, despartirea de antrenorul Marius Sumudica."Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le multumim domnului Sumudica si intregii sale echipe pentru contributia pe care si-au adus-o in perioada in care au fost in functie si le uram succes in cariera", se arata pe site-ul gaziantepfk.org.Sumudica era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 si mai avea contract pana in mai. Formatia ocupa locul 4 in clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri , la trei puncte de liderul Besiktas (16 jocuri).Citeste si: Scandal national. O fosta mare sportiva s-a vaccinat anti-Covid in prima faza. Reactiile au fost dure