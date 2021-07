Ce spune Marius Șumudică despre ”revanșa” cu echipa din Gibraltar: ”E ca o finală pentru noi”

"Eu nu sunt aşa de speriat că trebuie să ne luăm vreo revanşă. Nici nu ştiu de ce trebuie să ne luăm revanşa pentru că deocamdată noi plecăm cu un avantaj de un gol. Cu toate că eu le voi transmite jucătorilor să uite lucrul acesta şi să joace ca şi cum plecăm de la 0-0. Acest meci e o adevărată finală pentru noi. Asta pentru că noi cu o victorie avem şansa să ne asigurăm participarea în grupele Conference League.Mâine trebuie să câştigăm, cei care vor intra în teren trebuie să demonstreze că CFR este CFR. Avem trei victorii la rând în ultimele meciuri şi sper ca mâine să o facem şi pe-a patra. Avem şi probleme de lot, sunt accidentări. De asemenea Alibec nu poate face parte din lot pentru că a sosit târziu şi nu am putut să îl trecem pe listă, deci probleme sunt", a spus tehnicianul.Şumudică a menţionat că nu are informaţii despre eventualul transfer al lui Constantin Budescu la CFR Cluj: "Eu nu ştiu nimic, probabil cei din conducerea clubului au intrat în contact, dar eu spun în continuare că va fi destul de greu ca Budescu să ajungă la CFR. Sincer, nici nu m-am gândit prea mult la Budescu, m-am gândit la problemele pe care le am aici, la primul '11' pe care îl voi alinia".Antrenorul a subliniat că fundaşul brazilian Paulo Vinicius, care a activat până la sfârşitul sezonului trecut la CFR Cluj şi a semnat azi cu FCSB , nu ar fi intrat în planurile sale chiar dacă ar fi rămas în lot la instalarea sa în funcţie."Îi doresc baftă, a fost un jucător exponenţial la CFR Cluj. Când am venit aici, Vinicius nu făcea parte din lot. Dacă mi se cerea părerea atunci, el nu intra în planurile mele, deşi îl respect ca fotbalist şi pentru tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj", a adăugat el.Marius Şumudică le-a transmis conducătorilor clubului că şi-ar dori să rămână la CFR Cluj mai mult de doi ani."Am avut ieri o discuţie cu cei din conducerea clubului şi le-am spus că aceşti doi ani de contract care mi-au fost oferiţi nu sunt îndeajuns, chiar mi-aş dori să continui mai mult la CFR Cluj fiindcă eu am atins un anumit nivel financiar. Şi nu mai îmi doresc aşa de mult să mă duc să mă chinui iar prin ţări cu căldură... mă refer la cele din Golf, deci mi-aş dori să rămân mai mult în ţară. Iar pentru mine CFR Cluj este cel mai propice loc pentru a face performanţă", a explicat Şumudică. Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, miercuri, de la ora 20:30, pe teren propriu, formaţia Lincoln Red Imps, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor. În primul meci, formaţia condusă de Marius Şumudică a învins cu scorul de 2-1, după ce a fost condusă la pauză.