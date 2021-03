Se ingroasa gluma pentru Marius Sumudica. Al 7-lea meci la rand fara victorie in Turcia. Va fi dat afara romanul?

Kayserispor s-a impus cu golurile marcate de Muhar (min.48) si Parlak (min.77), in timp ce pentru gruparea lui Sumudica a inscris Samu (min.73)La gazde, Cristi Sapunaru a intrat pe teren in minutul 82, in timp ce Silviu Lung si Denis Alibec n-au jucat, fiind accidentati. In urma acestui rezultat, echipa lui Marius Sumudica se mentine in coada clasamentului , la doar doua puncte peste primul loc retrogradabil. Cu romanul la conducere, Rizespor n-a obtinut nici o victorie in sapte meciuri (trei egaluri si patru infrangeri).Citeste si: