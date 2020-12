Marius Sumudica s-a propus antrenor la CFR Cluj: "Mi-e foame de performante, de trofee"

"CFR este o varianta buna, o echipa care se bate la trofee, chiar daca vin dupa 3 ani deosebiti cu Petrescu, niciodata sa nu spui niciodata, nu am discutat cu nimeni, dar mi-e foame de performanta, de trofee. La Gaziantepspor mi-e greu sa ma bat la trofee, CFR iti da aceasta sansa, la varsta mea mai ales. Nu stiu ce fel de antrenor isi doresc, eu nu sunt unul ieftin, am contract bun in Turcia, un campionat cu multe vedete, trebuie sa existe ceva ca sa ma intorc, nu mai antrenez pe ochi frumosi si sa iau banii dupa 8 luni", a declarat Sumudica la Digi Sport Special, conform news.ro.El a mai spus ca si dorul de casa ar putea conta in luarea unei decizii."Iar s-au dat reguli stricte in Turcia, sunt departe de familie, de asta as parasi Turcia, mi-a lasat un gust amar ce s-a intamplat in ultima etapa , un mare arbitru de la ei a zis sa nu ne batem joc de un antrenor roman. Am o clauza de reziliere, sunt niste restante financiare catre mine, dar nu pun banii pe prim plan. Trec anii si nu pot realiza nimic. E greu sa ajung la Galatasaray , Fenerbahce, respect Gaziantep, dar e o echipa cu sansa a 7-a la orice trofeu. Vreau sa retraiesc ce am trait la Astra. CFR si Craiova sunt echipe de luat in calcul. Sunt oricand deschis, in Romania mi-am facut un nume", a precizat Sumudica.Tehnicianul Dan Petrescu si-a anuntat, luni, plecarea de la CFR Cluj, afirmand ca si-a reziliat contractul pe cale amiabila.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului