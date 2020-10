Familia Sumudica, in "razboi" cu turcii. Antrenorul lui Gaziantep, suspendat 4 etape, iar fiul sau 1 an. Amenzi drastice pentru cei doi romani

Astfel, pentru ca le-a dat indicatii jucatorilor sai intr-un moment in care era suspendat, in tribune, Sumudica senior a fost pedepsit cu inca 4 runde de suspendare plus o amenda de 3.500 de euro.De asemenea, fiul antrenorului, Marius Stefan (24 de ani) a fost si el sanctionat pentru o greseala inexplicabila, clubul Gaziantep trecandu-l pe foaia de joc ca antrenor secund, in ciuda faptului ca nu are licenta. In aceste conditii, Sumudica junior a fost suspendat pentru 1 an si amendat cu 11.000 de euro."Fiul meu a fost trecut din greseala pe foaie, ca antrenor secund. El este metodist la Gaziantep. A terminat ASE-ul, acum e anul doi la ANEFS si a urmat doua cursuri pentru functia pe care este angajat cu contract legal la Gaziantep. Adica stie ce face, nu l-am luat aiurea langa mine. Aia o a fost o greseala si mi-o asum, voi plati pentru ea. Sunt mahnit de amploarea care s-a dat evenimentelor de la meciul cu Antalyaspor. Eu am cerut o loja si nu au avut sa-mi dea, asa ca am stat in tribuna la acel meci. Am strigat in vreo doua randuri la jucatorii mei", a declarat Marius Sumudica, potrivit digisport.ro.