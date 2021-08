Marius Șumudică, după a 6-a victorie din 6 meciuri în Liga 1: ”Am pus batista pe țambal”

“Am avut o discuţie, cu conducerea, cu echipa, am pus batista pe ţambal. Şi băieţii au reacţionat la meci. Pentru mine, n-am decât să îmi dau şapca jos şi să-i felicit pe jucători pentru ce au făcut, pentru rezultat”, a spus Şumudică la Digi Sport.De cealaltă parte, Andrei Prepeliţă a declarat că echitabilă ar fi fost o remiză. “Ne încearcă un sentiment de frustrare. Echipa a jucat, ne-am creat ocazii de gol. Acasă nu am obţinut punct, ne dă de gândit, dar am avut un adversar bun. Sunt dezamăgit, cred că echitabil era cel puţin un rezultat de egalitate”, a afirmat Prepeliţă.