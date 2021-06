Ce se intampla cu singurul roman care joaca in campionatul de fotbal al Americii de Nord

Pentru singurul roman din campionatul Americii de Nord lucrurile nu sunt chiar simple peste Ocean, deoarece pae sa aiba probleme destul de mari de adaptare.In cele sapte meciuri in care ajucat pentru echipa din Ohio, Matan a fost de sase ori rezerva, iar atunci cand a fost titular n-a terminat meciul pe teren.In total, romanul a prins 137 de minute, in patru partide evoluand mai putin de cinci minute.Columbus Crew nu are un inceput stralucit de sezon, fiind pe locul 6 cu 11 puncte.Matan a fost convocat la lotul Under 23, care se pregateste in Spania pentru Jocurile Olimpice.