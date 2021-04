Cat a jucat Alex Matan la debutul sau pentru Columbus Crew, campioana Statelor Unite

📹 iNo te pierdas el resumen con las mejores jugadas del partido entre @ColumbusCrewSC y @Rayados! 👀#SCCL21 pic.twitter.com/SjUyaC6sJ8 - Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 29, 2021

El a jucat in Liga Campionilor CONCACAF, miercuri, in meciul pe care echipa sa, Columbus Crew, l-a terminat la egalitate, 2-2, cu Monterrey, pe teren propriu, in prima mansa a sferturilor de finala.Echipa mexicana a deschis scorul prin Ake Lobe (9), dar campioana Major League Soccer a egalat prin Pedro Santos (65).Columbus Crew a trecut in avantaj in prin golul lui Lucas Zelarayan, in min. 87, la un minut dupa ce Matan fusese introdus in locul lui Luis Diaz Espinoza.Monterrey a egalat in ultimele secunde, prin Jose Alfonso Alvarado (90+3).Mansa secunda se va juca in data de 5 mai, la Monterrey.