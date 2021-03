Noua "perla" vanduta de Hagi in SUA. Era sa moara in vestiarul echipei

In varsta de 21 de ani, Alexandru Matan a evoluat in 24 de partide din acest sezon pentru formatia din Ovidiu, 23 in Liga I si una in Cupa Romaniei Mijlocasul ofensiv nascut la Galati este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a ajuns in 2009. Matan a imbracat in toate competitiile de 66 de ori tricoul echipei FC Viitorul Constanta si a contribuit la castigarea, in 2019, a Cupei si Supercupei Romaniei.Ca senior, el a mai evoluat pentru FC Voluntari, sub forma de imprumut, in perioada septembrie 2019 - august 2020.In Liga 1 Alexandru Matan a debutat in acel meci in care din pacate a decedat pe teren dinamovistul Ekeng, Chiar daca el a marcat inca de la jocul sau de debut in Liga 1, Matan s-a simtit rau in vesitar."Nu e usor ca un copil de 16 ani sa debuteze in prima divizie si sa vada cum un fotbalist moare pe teren. Mai ca era sa moara si el in vestiar de spaima. Saracul nu isi revenea. Colegii lui mai mari din echipa au incercat sa il faca sa isi revina, dar si medicul echipei noastre l-a luat in ingrijire. Matan este un jucator polivalent si poate sa joace pe toate posturile de la mijlocul terenului in sus", a povestit pentru fanatik.ro, Pavel Peniu, ofcial la Viitorul. "Am vazut ce s-a intamplat, dar nu m-am gandit nicio clipa la ceva tragic, altfel nici nu m-as fi bucurat la gol. Cand a intrat De Lucas in vestiar si ne-a spus ca a murit, mi s-a facut rau! Intrase pe teren in acelasi timp cu mine. Timp de vreo doua saptamani abia am reusit sa inchid ochii noaptea. A fost groaznic!", si-a amintit fotbalistul, conform gsp.ro. Matan a fost protagonistul unui incident mai putin obisnuit si la lotul national de junior. S-a intamplat in Rusia, la Moscova, in timpul unui turneu. Delegatia Romaniei a fost cazata la un hotel de 5 stelei, dar tot acolo aveau inchiriate camere si oameni de afaceri, dar si persoane cu pozitii inalte. Matan n-a tinut insa cont si s-a batut cu apa, pe holuri, cu un coleg de echipa. Antrenorul Adrian Boingiu a dezvaluit cum l-a pedepsit: patru luni nu l-a mai chemat la nationala, spre uimirea celor de la Viitorul."Piticu' (n.r. Alex Matan) mi-este drag. Chiar am avut o intamplare cu el, la Moscova, cand am debutat eu cu ei. Nu l-am mai chemat trei luni. De-ale varstei... Eram intr-un hotel de cinci stele, noi, echipele, dar erau acolo si oameni cu bani, cu pozitii. L-am un moment dat, m-am trezit ca se alerga cu portarul Rares pe hol, cu sticlele de apa, sa se stropeasca. Ba, ce ai, ma? Nu trece o zi, a doua zi iara... De copii ce erau, aveau 15-16 ani. I-am zis: 'tine minte, ce iti spun, din momentul asta, sa uiti ca m-ai cunoscut si de echipa nationala!' Trei luni si jumatate, am avut actiuni si nu l-am chemat. Toata lumea m-a intrebat ce am cu el, antenorii de la Viitorul... Si le-am zis ca n-am nimic, imi place, dar sa-l intrebe. Dupa vreo patru luni, l-am chemat si i-am zis: 'mai faci?' Si mi-a zis: 'nu mai fac, domn' profesor.' Si acum mai vorbesc cu el despre asta", a dezvaluit Adrian Boingiu la Telekom Sport. Citeste si: