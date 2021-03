FOTO Ce a facut Lothar Mattheus in ziua meciului cu Romania, iar Hagi a reactionat imediat

In ziua meciului, Lothar Mattheus, cel mai titrat fotbalist din istoria nationalei Germaniei, campion mondial in 1990 si vice-campion in 1982 si 1986, jucator care a participat la 5 Campionae Mondiale si a strans 150 de selectii la nationala , a marcat disputarea partidei de pe Arena Nationala, postand pe facebook o fotografie rara.Este vorba despre o poza de la meciul din 1984, de la Campionatul European, in care apare intr-un duel cu Hagi. Nemtii ne-au invins atunci cu 2-1. Gica Hagi a reactionat imediat si distribuit postarea lui Mattheus, postarea lui strangand peste 12 de likeuri, dublu fata de cea a germanului.Lothar Mattheus nu a mai antrenat de zece ani si este comentator sportiv.Grupa JRomania vs Germania 0-1A marcat: Gnabry '16Armenia vs Islanda 2-0Au marcat: Barseghyan '53, Bayramyan '74Macedonia de Nord vs Liechtenstein 5-0Au marcat: Bardhi '7, Trajkovski '51, '54, Elmas '62, Nestorovski '72 (p).Clasament:1. Germania 6 puncte (4-0)2. Armenia 6 (3-0)3. Macedonia de Nord 3 (7-3)4. Romania 3 (3-3)5. Islanda 0 (0-5)6. Liechtenstein 0 (0-6).