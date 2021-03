Dezvaluire exploziva. Cine e fotbalistul celebru care are relatii sexuale de 12 ori pe zi. Sotia ii este si impresar

Relatia profesionala si de amor dintre Icardi si argentinianca Wanda Nara (34 de ani) e arhicunoscuta, frumoasa blonda fiind atat sotia jucatorului cat si impresara acestuia. De multe ori, Wanda a recunoscut ca unul dintre secretele cu care l-a cucerit pe Icardi sta in activitatea sexuala , insa nimeni nu se astepta la un asemenea ritm. Mai precis, in cadrul unei interventii pe canalul Bobo TV detinut de Christian Vieri, fostul fotbalist Daniele Adani s-a referit la Mauro si la Wanda, sustinand ca acestia intretin relatii intime chiar si de 12 ori pe zi.Pana in prezent, Wanda are cu Mauro doar doua fiice, dar argentinianca mai are trei baieti dintr-o relatie anterioara, tot cu un fotbalist, Maxi Lopez, jucator trecut si pe la FC Citeste si: