VIDEO I-a spart oul in cap. Un fost fotbalist al Barcelonei si-a umilit iubita in public. Reactiile sunt dure

In prezent la echipa de liga a treia italiana Sambenedettese, Maxi Lopez si-a atins apogeul carierei in sezonul 2005-2006,Sud-americanul a revenit acum in prim-plan, dar cu un gest cu care si-a atras numerosi critici. Incercand sa-i faca o gluma iubitei, Maxi Lopez a depasit limitele, internautii vorbind despre o "umilinta publica" la care a fost supusa fotomodelul de 29 de ani de origine suedeza.Din imagini se poate vedea cum Maxi isi uda mai intai partenera cu o sticla de apa, dupa care ii sparge aceesteia un ou in varful capului, Daniela ramanand cu galbenusul curgandu-i pe fata. "Daca nu-l paraseste dupa ce i-a facut, atunci n-are demnitate", e unul dintre comentariile din mediul online.Citeste si: