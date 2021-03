FOTO Cine este fotomodelul ascuns din viata lui Mbappe, noua stea a fotbalului mondial

Mbappe a ajuns miercuri seara la 25 de goluri marcate in Champions League si a devenit cel mai tanar jucator din istoria competitiei care atinge aceasta borna - 22 de ani si 80 de zile.Francezul, care provine dintr-o familie mixta, tatal sau este camerunez cu origii nigeriene, iar mama algerianca, sta departe de lumina reflectoarelor in ceea ce priveste viata personala.Chiar si asa insa, toata lumea stie ca Alicia Aylies este iubita lui Kylian, de aproape trei ani. Alicia Aylies (23 ani) a fost Miss Franta 2017 si este deja un model de succes. Ea s-a nascut in insula Martinica la 21 aprilie 1998, iar cand avea doi ani, din cauza divortului parintilor, s-a mutat cu mama ei in Guyana Franceza, la granita cu Brazilia. Acolo a studiat dreptul si a devenit fotomodel de la o varsta frageda, dar, mult mai important, in 2016, a fost incoronata "Miss Guyana".Un an mai tarziu, in 2017, devenea prima reprezentanta a Guyanei desemnata "Miss Franta". Participarea la "Miss Univers", unde a pierdut titlul la "mustata" a fost momentul lansarii in lumea show-bizz-ului. Asa se pare ca a descoperit-o si Mbappe, care din 2018 a inceput o relatie cu ea.Aparitia ei in viata fotbalistului este una dintre explicatiile formei senzationale aratate de pustiul de atunci la turneul final al Mondialului din Rusia. Acolo unde Alicia a fost in tribune, alaturi de sotiile sau iubitele fotbalistilor.Cei doi sunt insa foarte discreti in ceea ce priveste relatia lor, pentru ca pe retelele de socializare nu exista poze cu ei doi.