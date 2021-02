Ministrul roman din Guvernul Frantei ii cere lui Mbappe sa ramana la PSG

Invitata vineri dimineata la postul de radio France Info, Roxana Maracineanu, ministrul Sportului din Franta, i-a transmis un mesaj internationalului francez. "Kylian, ramai in Franta. Vrem sa te vedem in continuare jucand astfel. Avem nevoie de tine, publicul are nevoie de tine, PSG are nevoie de tine si fotbalistii tinerii au nevoie de exemple", a spus fosta inotatoare de origine romana.Evolutia lui Mbappe din meciul cu Barca a intensificat speculatiile legate e un transfer al jucatorului intr-un campionat mai puternic decat Ligue 1.Citeste si: