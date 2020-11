Partida Ripensia - Farul Constanta, amanata dupa ce la echipa timisoreana au fost inregistrate mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus

"Partida Ripensia UVT - Farul Constanta, contand pentru etapa a 14-a din Liga 2, va fi reprogramata, avand in vedere situatia epidemiologica de la echipa noastra", a precizat clubul din Timisoara.In aceste conditii, urmatorul meci oficial al Ripensiei va fi cel de duminica, 29 noiembrie, ora 12.15, contra Astrei Giurgiu. Jocul conteaza pentru optimile de finala ale Cupei Romaniei si se va disputa pe Stadionul Electrica.Ripensia a mai anuntat, vineri, ca partida cu Universitatea Cluj, care era programata luni, in Liga a II-a, a fost amanata tot din cauza infectarilor cu noul coronavirus din lot.Meciul ar fi trebuit sa aiba loc luni, de la ora 16.30, in etapa a XIII-a a Ligii 2.CITESTE SI: