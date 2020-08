Meci de baraj intre play - off si play-out pentru Europa League, din sezonul viitor. Toate deciziile FRF

Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat totodata modificarea sistemului competitional la Liga I. Astfel, incepand din sezonul viitor, 2020-2021, in Liga I vor evolua 16 echipe, in loc de 14, ca pana acum.Pe langa cele 30 de runde din sezonul regular, sistemul contine si o a doua etapa : play-off cu 6 echipe care vor juca tur-retur si play-out cu 10 echipe care vor juca doar un meci intre ele, dupa modelul implementat in sezonul 2019-2020 in Play-off-ul de la Liga a II-a.Deoarece in play-out vor fi doar 9 jocuri, cinci echipe vor juca un meci in plus pe teren propriu. In urmatoarele trei sezoane (2020-2021, 2021-2022, 2020-2023) vor retrograda direct echipele ce vor termina play-out-ul pe locurile 9 si 10, iar locurile 7 si 8 vor disputa un baraj de mentinere/promovare in Liga 1 in dubla mansa (tur-retur) cu ocupantele locurilor 4, respectiv 3, din Liga a II-a. Incepand cu sezonul 2023-2024 vor retrograda direct locurile 9 si 10 din play-out, urmand ca locul 8 sa dispute un baraj in dubla mansa cu locul 3 din Liga a II-a.Pentru ca toate meciurile din Play-out sa aiba miza sportiva, se va juca o finala intre locul 1 si locul 2 din grupa de play-out. Castigatoarea va avea sansa unui joc impotriva echipei clasate pe ultimul loc care permite participarea in Europa, pentru a stabili echipa care va juca in UEFA Europa League / UEFA Conference League.Avand in vedere implementarea noului sistem competitional, barajul de mentinere/promovare in Liga I, editia 2020-2021, se va desfasura intre echipa clasata pe locul 8 in play-out Ligii 1, editia 2019-2020, respectiv AFC Chindia Targoviste, si echipa clasata pe locul 3 in Liga a II-a, editia 2019-2020, adica CS Mioveni.In urma tragerii la sorti care a avut loc la 5 august, reprezentanta Ligii I, Chindia Targoviste, va gazdui mansa tur a barajului, in data de 9 august. Returul va avea loc trei zile mai tarziu, la Mioveni, in 12 august. Orele de start vor fi comunicate ulterior.