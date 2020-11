Triplu cosmar pentru Vlad Chiriches in meciul cu Inter. Gafa, autogol si accidentare in doar 45 de minute

Fundasul roman a fost titular la Sassuolo, dar a avut o prestatie de cosmar, una dintre cele mai slabe din ultimii ani. Astfel, Chiriches si-a pus amprenta pe ambele goluri marcate de oaspetii de la Inter in prima repriza. Mai intai a dat o pasa gresita, care a dus la deschiderea scorului, dupa care si-a introdus mingea in proprie poarta.Ca si cum nu era de-ajuns, Vlad Chiriches s-a accidentat in minutul 42 si fost inlocuit, gravitatea leziunii suferite urmand sa fie stabilita in zilele urmatoare.Citeste si: Calificare la "masa verde" pentru FCSB? Anuntul Federatiei despre meciul din Cupa Romaniei cu Gloria Buzau