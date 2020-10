Meci dramatic in campionatul Angliei. Tottenham a condus cu 3-0 in minutul 82, dar a ratat victoria

Conform agerpres.ro, Tottenham s-a desprins la trei goluri inca din minutul 16. Son Heung-Min a marcat in primul minut de joc, apoi Harry Kane a reusit dubla in minutele 8 si 16. Oaspetii au revenit aproape neverosimil, punctand prin Fabian Balbuena (82), Davinson Sanchez (85, autogol) si Manuel Lanzini (90+4).Meciul a marcat revenirea fotbalistului galez Gareth Bale la Tottenham. Fostul jucator al lui Real Madrid a fost introdus de antrenorul Jose Mourinho in minutul 72.In clasament, Spurs se afla pe locul 6, cu 8 puncte dupa cinci jocuri. "Ciocanarii" au un punct mai putin, tot dupa cinci jocuri, si ocupa locul 8.