Motivul uluitor pentru care a fost suspendat un meci oficial de fotbal in Timis: A fost sparta cutia milei

Echipa locala de fotbal din localitatea timiseana Nitchidorf avea duminica meci cu Steaua Rosie Bulgarus, in Liga a VI-a, ultimul esalon valoric. In paralel, printr-un apel la 112, preotul catolic din localitatea vecina Buzias anunta ca persoane necunoscute au spart cutia milei de la biserica sa, scrie Opinia Timisoarei Toti politistii din apropiere au fost mobilizati pentru rezolvarea cazului, inclusiv politistul care asigura ordinea la meciul dintre Nitchidorf si Bulgarus, conform legii.Acesta a plecat la cazul cutiei milei sparte , moment in care oaspetii i-au atras atentia arbitrului ca meciul nu se mai poate desfasura pentru ca lipseste omul legii. Asta in conditiile in care gazdele conduceau deja cu 1-0.Deoarece oaspetii condusi pe tabela aveau dreptate, arbitrul a pus capat partidei inca din prima repriza, dupa cele 3 minute regulamentare de asteptare.Acum, echipa gazda va pierde meciul cu 3-0 la masa verde, doar daca nu va reusi sa demonstreze ca plecarea politistului a fost regulamentara, situatie in care partida se va rejuca.