Meci amanat din cauza ploii in Liga 1. Ce s-a intamplat si cand a fost reprogramata intalnirea de la Clinceni

"Academica Clinceni - FC Arges, amanat pentru duminica, ora 12:30", a precizat FC Arges pe Facebook Arbitrul de centru Andrei Florin Chivulete (Bucuresti) a iesit pe teren si a efectuat procedura ceruta in acest caz, de a vedea daca mingea sare, insa apa baltea pe alocuri, astfel ca organizatorii au avut la dispozitie o ora pentru a remedia situatia.''Din cauza conditiilor meteo partida a fost amanata pentru 60 de minute. Reprezentantii gazdelor incearca sa scoata apa care balteste in mai multe zone ale terenului'', a comunicat clubul FC Arges pe Facebook.''Ora de start a partidei Academica - FC Arges a fost amanata pentru cel mult o ora'', a anuntat si Academica, in aceeasi retea de socializare, postand o imagine cu o balta aflata in spatele unei porti.Dupa aceasta pauza de o ora, in care organizatorii au facut noi eforturi ca terenul sa fie bun de joc, arbitrul Chivulete a inspectat suprafata si a decis ca meciul nu se poate disputa.