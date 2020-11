Meciul cu Norvegia a fost anulat, dar tricolorii intra pe teren. Solutia inedita gasita de selectionerul Radoi. Miza e uriasa

"Ca sa mentinem intensitatea, desi Romania-Norvegia nu mai are loc, tricolorii au diseara meci special fixat de Mirel Radoi. La finalul antrenamentului, lotul impartit in doua echipe va disputa o partida in echipamentul de joc si ritm de competitie. Iar miza e uriasa: titularizarea la Belfast, miercuri, cu Irlanda de Nord", e anuntul facut de site-ul federatiei, frf.ro.Citeste si: Rezultatul meciului Romania - Norvegia va fi stabilit de UEFA la "masa verde". Care sunt scenariile