Meciul de fotbal Juventus - AC Milan, urmarit de peste 8 milioane de telespectatori

A fost primul meci disputat in Italia dupa 9 martie, de la intreruperea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus.Cand a autorizat reluarea fotbalului, ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, a salutat faptul ca primele meciuri ce vor avea loc sunt cele ramase in Cupa Italiei, deoarece sunt difuzate la liber la televizor, fiind astfel accesibile pentru un public numeros.Vineri, meciul Juventus - Milan a atras aproape 8,3 milioane de telespectatori pe Rai 1, principalul canal al grupului public, adica o cota de piata de 34%. Este vorba de cea mai buna audienta a sezonului pentru un meci de fotbal in Italia. Transmise tot de Rai 1, cele doua semifinale tur, AC Milan - Juventus si Inter Milano Napoli , au atras 8,09 milioane, respectiv 6,8 milioane de telespectatori.Cat despre nationala Italiei, ale carei meciuri sunt difuzate de asemenea la liber de Rai, 7,4 milioane de telespectatori au privit cel mai urmarit meci al sau din 2019, impotriva Bosniei, in preliminariile EURO 2020.