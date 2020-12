Napoli a pierdut la "masa verde" meciul cu Juventus, dar partida se va disputa pe teren. Forul care a schimbat decizia

Conform news.ro, meciul dintre Juventus si Napoli nu a putut avea loc la 4 octombrie, in etapa a III-a din Serie A, deoarece oaspetii nu au primit din partea autoritatilor sanitare permisiunea de a calatori la Torino.Ei au pierdut meciul la "masa verde" si au primit un punct de penalizare, considerandu-se ca au incalcat protocolul sanitar.Napoli a contestat sanctiunile, iar decizia forurilor fotbalistice a fost anulata, marti, la fel punctul de penalizare, iar partida ar putea avea loc la 13 ianuarie.Juve pierde astfel trei puncte in clasament si ajunge la 24 de puncte, cu care se situeaza pe locul 4, la egalitate cu Napoli, de pe locul 3. Lider este AC Milan , cu 31 de puncte, echipa urmata de Inter Milano , cu 30 de puncte.Citeste si: Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"