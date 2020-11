UPDATE Meciul Romania - Norvegia se joaca. Delegatia nordica a primit permisiunea pentru a se deplasa la Bucuresti

UPDATE, Ora 17.00: In cele din urma, partida din Liga Natiunilor dintre Romania si Norvegia se va desfasura conform programarii. "Dupa o noua intalnire cu reprezentantii Ministerului Sanatatii in care s-a discutat despre interpretarea legislatiei in vigoare, echipa nationala are acum permisiunea sa se deplaseze in Romania si Austria" se arata intr-un comunicat al federatiei de la Oslo.Autoritatile nationale din tara nordica au decis initial sa nu permita iesirea jucatorilor si staff-ului din tara, in contextul situatiei influentate de pandemia COVID la lotul norvegian, a anuntat federatia de la Oslo.Conform news.ro, zborul lor de astazi a fost anulat, delegatia ramane in tara si asteapta o noua evaluare a situatiei din partea autoritatilor, fiind in contact permanent si cu UEFA In aceste conditii, conferinta de presa si antrenamentul oficial ale Norvegiei, programate azi, la Arena Nationala din Bucuresti, se anuleaza.Conferinta de presa si antrenamentul oficial al Romaniei se vor desfasura dupa cum era programat:16:45 - conferinta la care vor participa Alexandru Maxim si Mirel RadoI17:15 - antrenamentul oficial, deschis primele 15 minute presei.Citeste si: Selectionerul Mirel Radoi, cu demisia pe masa? "El va fi noul antrenor al Craiovei"