Schimbare pe piata media: Cine va transmite urmatoarele 3 sezoane ale Ligii 2 si Cupei Romaniei

"LOOK SPORT continua sa ofere telespectatorilor sai toata pasiunea fotbalului romanesc. Liga 2 si Cupa Romaniei vor putea fi vazute si in urmatoarele 3 sezoane pe canalele sportive ale Clever Media Network. LOOK SPORT va continua sa transmita, alaturi de la Liga 1 Casa Pariurilor, si cele mai tari meciuri din Liga 2 si din Cupa Romaniei. Urmatorul sezon din al doilea esalon al fotbalului romanesc se anunta unul epic, cu 20 de cluburi , printre care nume importante retrogradate din Liga 1, echipe de traditie care au ratat promovarea, precum Farul Constanta, Politehnica Timisoara, Petrolul Ploiesti sau Universitatea Cluj, dar si nou promovata CSA Steaua , toate promitand un spectacol deosebit", potrivit unui comunicat al companiei.Si urmatoarele 3 sezoane ale Cupei Romaniei vor putea fi urmarire pe canalele LOOK SPORT. Ultima editie a competitiei a fost castigata de Universitatea Craiova in fata Astrei Giurgiu, in primul meci de fotbal cu spectatori dupa impunerea restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. De altfel, prima partida din noul contract este cea pentru Supercupa Romaniei 2021, Universitatea Craiova - CFR Cluj , ce se va desfasura pe 10 iulie, in direct pe LOOK SPORT +.