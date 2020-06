Medicul echipei FC Botosani, negativ la ultimele doua teste COVID 19

Ziare.

Radauceanu a declarat, pentru AGERPRES, ca rezultatul negativ la testele pentru coronavirus efectuate in aceasta saptamana au confirmat ca starea sa de sanatate a fost buna si ca nu a reprezentat in niciun moment un pericol pentru echipa."Imi pare rau pentru tot ce s-a intamplat. Este regretabil ca din cauza mea s-a amanat un meci de fotbal, ca au fost oameni nemultumiti", a afirmat medicul formatiei FC Botosani.Petrica Radauceanu a fost spitalizat joia trecuta la Craiova, dupa ce a fost depistat pozitiv la testul COVID-19. El insotea echipa FC Botosani la meciul pe care care formatia botosaneana urma sa il dispute vinerea trecuta impotriva Universitatii Craiova, in Liga I. Rezultatul pozitiv de la acel moment a determinat autoritatile sa trimita in izolare si jucatorii de la FC Botosani.In cursul acestei saptamani, jucatorii FC Botosani au fost testati negativ, iar echipa a fost programata in campionat , urmand sa joace sambata cu CFR Cluj (20:00), pe teren propriu, in etapa a patra a fazei play-off a Ligii I.