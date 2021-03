Cosmar pentru cea mai frumoasa fotbalista a Romaniei: "A fost una dintre cele mai urate zile din viata mea!"

Ea a suferit o dubla fractura, tibie si peroneu, in ultimul minut al meciului Luzern- FF Lugano 1976, 1-1 si a doua zi a ajuns pe masa de operatie."Sambata a fost una dintre cele mai urate zile din viata mea de sportiva, fractura de tibie si peroneu. Astazi privesc increzatoare si plina de optimism la ceea ce urmeaza sa se intample, ma asteapta un drum lung si greu, dar abia astept sa revin pe terenul de fotbal refacuta complet si mult mai puternica decat eram inainte!", a scris Teo Meluta, pe Instagram.La inceputul acestui an, Teo Meluta a plecat de la Olimpia Cluj, echipa alaturi de care a cucerit cinci titluri de campioana a Romaniei, si a ajuns la un acord cu formatia din prima liga elvetiana, FF Lugano 1976, acolo unde parea ca traieste un vis frumos. Intrerupt din pacate de aceasta accidentare foarte urata.Teo Meluta are 21 de ani si joaca de la 15 ani la nationala Romaniei.Link-urile pentru finalul articolelor: