Messi ar fi inregistrat o declaratie in care anunta ca ramane la Barcelona

Inregistrarea ar urma sa fie facuta publica in cursul zile de vineri.Jorge Messi, tatal si agentul atacantului Lionel Messi, a ajuns, miercuri, la Barcelona si s-a intalnit cu conducerea clubului, pentru a incerca sa obtina eliberarea de contract a fiului sau, care nu mai dorea sa continue la gruparea catalana.Dupa intalnirea cu presedinle FC Barcelona, Josep-Maria Bartomeu, Messi senior a admis ca fiul sau ar putea continua la clubul catalan.Intrebat la postul Deportes Quatro daca se gandeste ca fiul lui sa continue la Barcelona pana in 2021, cand ii expira contractul, si apoi sa plece liber, Jorge Messi a raspuns: "Da".Messi a lipsit de la toate antrenamentele echipei, care s-a reunit, luni, in vederea reluarii pregatirii pentru noul sezon, sub comanda noului antrenor principal, Ronald Koeman.Saptamana trecuta, el a informat clubul ca vrea sa plece.Clauza de reziliere a contractului sau este de 700 de milioane de euro. Potrivit presei spaniole, argentinianul ar putea pleca liber in temeiul unei clauze din contractul sau, informatie dezmintita de La Liga, organizatoarea campionatului spaniol.