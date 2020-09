Messi ar putea ramane la Barcelona, dupa ce tatal lui s-a intalnit cu presedintele Josep Maria Bartomeu

Intrebat la postul Deportes Quatro daca se gandeste ca fiul lui sa continue la Barcelona pana in 2021, cand ii expira contractul, si apoi sa plece liber, Jorge Messi a raspuns: "Da".Jorge Messi, tatal si agentul atacantului Lionel Messi, a ajuns, miercuri dimineata, la Barcelona si s-a intalnit cu conducerea clubului, pentru a incerca sa obtina eliberarea de contract a fiului sau, care nu mai doreste sa continue la gruparea catalana.Messi a lipsit de la toate antrenamentele echipei, care s-a reunit, luni, in vederea reluarii pregatirii pentru noul sezon, sub comanda noului antrenor principal, Ronald Koeman.