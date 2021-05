Barcelona spune adio titlului, dupa un meci dramatic

Barca a avut 2-0 la pauza, dupa reusitele lui Messi '25 si Pedri '34. Gazdele au egalat in trei minute, in repriza a doua, prin Melero '57 si Morales '59.Dembele a readus-o repede pe Barca in avantaj, in minutul 64, dar din nou Levante a egalat, in minutul 83, prin Leon.In afara acestor meciuri , in Spania mai sunt de jucat doua etape.