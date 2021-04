Borna fantastica atinsa de Messi la Barcelona VIDEO

Catalanii au cucerit aseara Cupa Spaniei, primul trofeu dupa o pauza de doi ani.Toate golurile s-au marcat in decurs de 12 minute in repriza a doua. Griezmann a deschis balul din pasa lui De Jong, iar dupa numai trei minute olandezul si-a trecut si el numele pe lista marcatorilor. Imediat a iesit la rampa si Lionel Messi , cu golul numarul 30 din acest sezon. Argentinianul a mai lovit o data dupa alte patru minute si a stabilit scorul final.Pentru catalani, este primul trofeu de cand conducerea echipei a fost preluata de Ronald Koeman, in august 2020.Cu acest succes, Lionel Messi a ajuns la 35 de trofee castigate pentru FC Barcelona . El este cel mai titrat fotbalist din istoria clubului catalan.