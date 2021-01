Salariul lui Messi facut public. Argentinianul castiga o suma galactica la Barcelona. "Acest contract ruineaza echipa"

Spaniolii de la El Mundo au publicat salariul astronomic al argentinianului la echipa catalana.555.237.619 de euro castiga Messi la Barcelona in 4 ani, mai exact 138 de milioane de euro pe sezon.Suma cuprinde salariul fotbalistului, drepturile de imagine, bonusuri de milioane de euro.Spaniolii mai preciezeaza ca in acordul semnat in noiembrie 2017 au fost stipulate si doua clauze.Una pentru reinoirea contractului in valoare de 115 225 000 de euro si a doua, pentru loialitate, in valoare de 77.929.955 de euro."Documentul facut in genunchi in fata lui Messi si care aduce Barca de la glorie la ruina.Toate clauzele demonstreaza starea de aservire a fostului presedinte Bartomeu in fata starului.Peste 500 de milioane inseamna jumatate din datoria totala a gruparii", se scrie in El Mundo.Barcelona nu traverseaza o perioada financiara foarte buna din cauza pandemiei de coronavirus.Mai multi jucatori catalani au semnat noi angajamente, unde li s-au redus salariile semnificativ.CITESTE SI: