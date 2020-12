Messi, in legatura cu viitorul lui la FC Barcelona: "Inca nu am decis nimic"

"Nu stiu inca. Astazi, sunt concentrat, nu ma gandesc cum se va incheia sezonul. Inca nu am decis nimic", a declarat sextuplul "Balon de Aur", duminica, intr-un interviu de peste o ora acordat postului spaniol de televiziune Sexta.Contractul lui Messi expira pe 30 iunie 2021, lasandu-i libertatea de a negocia cu alte cluburi incepand de la 1 ianuarie o eventuala plecare in vara viitoare.Fara sa faca prea multe comentarii despre viitorul sau, Leo Messi s-a rezumat la a spune: "Echipa traverseaza un moment dificil, dar eu sunt entuziast"."Barca" a avut un inceput de sezon dificil si ocupa abia locul 5 in La Liga, la 8 puncte de liderul Atletico Madrid , dupa 15 etape."Clubul este in dificultate si va fi greu sa-l readucem la nivelul la care era", a mai spus atacantul argentinian."'Barcelona este viata mea. Este clubul care m-a invatat tot si il iubesc", a adaugat Messi, care in august a tinut prima pagina a ziarelor in momentul in care a anuntat ca vrea sa plece de la clubul la care se afla de 20 de ani.Messi a anuntat ulterior ca ramane FC Barcelona.Messi a venit la FC Barcelona in septembrie 2000, la varsta de 13 ani, de la CA Newell's Old Boys, club din orasul argentinian Rosario. El a debutat la prima echipa a catalanilor la 17 ani, pe 16 octombrie 2004, contra lui Espanyol Barcelona (1-0), a marcat 634 de goluri si a castigat 34 de trofee in 731 de meciuri oficiale disputate in tricoul blaugrana.Citeste si: Cristiano Ronaldo, desemnat cel mai bun jucator al secolului XXI