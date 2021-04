Leo Messi, oferta de la PSG. Ce contract ii ofera seicii pentru a veni in capitala Frantei

Astfel, PSG i-ar fi oferit argentinianului, care implineste 34 de ani pe 24 iunie, un contract de doi ani cu optiune pentru al treilea an, a declarat jurnalistul sportiv brazilian Marcelo Bechler de la TNT Sports Brasil pentru postul de radio spaniol Cadena Ser.Contractul lui Messi cu Barca expira pe 30 iunie, cand atacantul va fi liber sa se alature gratuit oricarui club la alegere.Bechler, un jurnalist foarte bine informat, care a fost printre primii care a anuntat transferul brazilianului Neymar de la FC Barcelona la Paris SG in 2017, a declarat ca sefii PSG din Qatar sunt optimisti cu privire la capacitatea lor de a-l convinge pe Messi sa accepte contractul. Ei au spus ca PSG are un ''proiect mai competitiv'' decat FC Barcelona si ca oferta facuta este ''de neatins'' pentru alte cluburi Potrivit presei spaniole, FC Barcelona nu a facut inca o oferta lui Messi pentru prelungirea contractului. Acest lucru este surprinzator, mai ales ca noul presedinte al clubului, Joan Laporta, a afirmat in repetate randuri ca este convins ca fotbalistul argentinian nu va parasi gruparea catalana.La PSG, Angel Di Maria, compatriotul lui Messi, a declarat in februarie ca exista ''sanse mari'' de transfer pentru Leo Messi.Ziarul catalan Sport a informat miercuri ca FC Barcelona incearca sa-l readuca pe Neymar in aceasta vara pentru a-l convinge si pe Messi sa ramana. Messi a incercat sa paraseasca clubul vara trecuta dupa infrangerea istorica cu 8-2 in fata FC Bayern Munchen in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, lucru care nu s-a intamplat din cauza ultimului sau an de contract si a valorii astronomice a clauzei de reziliere