Cea mai tare galerie! Cum au fost surprinsi copii lui Messi la meciul tatalui lor FOTO

El a marcat un gol si a dat doua pase de gol in victoria Argentinei cu Ecuador, 3-0 in sferturile de finala ale Copei America.Sotia sa a facut publica o fotografie, in care apar cei trei baieti ai fotbalistului, Tiago, Matteo si Ciro, facand galerie pentru Messi din fata televizorului.Pumele vor juca in semifinale contra Columbiei, iar Brazilia va intalni Peru.