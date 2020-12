Interviu zguduitor cu Messi. "Ajunsesem sa-mi doresc sa parasesc clubul vietii mele. Am plans, am suferit foarte multe." Dezvaluirile fotbalistului din toata perioada petrecuta in Catalunia

Argentinianul a povestit totul despre perioada petrecuta la Barcelona , despre posibilitatea plecarii de la clubul catalan si ce lucruri l-au nemultumit in Catalunia.Cele mai importante idei rostite de starul argentinian:"Cu Guardiola vorbesc despre cum merg lucrurile, dar nu despre daca ne vom intalni din nou.Pentru mine, Guardiola este cel mai bun. Mi-a placut modul in care a pregatit meciurile, mi-a spus cum sa atac pentru a le castiga.Am avut ghinionul ca am lucrat prea putin timp cu Guardiola si Luis Enrique.Am crezut ca de la Pep stiu totul, dar Luis Enrique m-a invatat si mai multe lucruriA fost o decizie foarte dificil de luat. Ajunsesem sa imi doresc sa parasesc clubul vietii mele.Nici familia mea nu a vrut sa se mute, copiii mei mi-au spus sa nu plec, dar asta am simtit in acel moment.M-am decis inainte de plecarea lui Luis Suarez, dar ceea ce au facut mi s-a parut nebunesc.A plecat gratuit si la o echipa care lupta pentru acelasi lucru ca noi.Sosirea mea la Barcelona a fost un moment dificil, pentru ca aveam 13 ani si lasam totul in urma. Prieteni, tara...Veneam intr-un loc in care nu ma cunostea nimeni.Cand eram singuri, tatal meu mi-a spus ce sa fac, daca vreau sa-mi urmez visul sau daca vreau sa ma intorc viata de dinainte.Am avut clar in minte ca vreau sa raman, desi in primele luni am suferit foarte mult.Am plans, dar nu pentru probleme sportive. Am suferit foarte multe, dar am plans din alte motive. Nu vreau sa intru in detalii."Simt multe pentru acest tricou. Barcelona este viata mea.Sunt aici de cand aveam 13 ani, am trait mai mult in Barcelona decat in Argentina si clubul mi-a dat totul, m-a ajutat sa cresc ca persoana.Am o relatie de dragoste cu Barcelona datorita a ceea ce am trait de cand am venit aici", a spus Messi pentru La Sexta.CITESTE SI: