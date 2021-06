Messi a intrat in istoria nationalei sale: a bifat un nou record in tricoul "pumelor" si a dat recital VIDEO

Otra victoria importante para seguir creciendo. Orgulloso por haber podido vestir la celeste y blanca tantas veces como mi amigo Masche (@Mascherano) al cual quiero mucho, respete y admire siempre. pic.twitter.com/K0g1aPujd4 - Leo Messi (@Ieomessiok) June 22, 2021

Argentina a castigat cu 1-0 meciul cu Paraguay si poate fi sigura de prezenta in sferturile de finala.Singurul gol al meciului a fost inscris de Alejandro Lopez, in minutul 10.Pentru Messi, a fost meciul cu numarul 147 in tricoul Argentinei, fiind jucatorul cu cele mai multe prezente in tricoul sud-americanilor, la egalitate cu Javier Mascherano.Incepand cu urmatorul joc, Messi va deveni liderul absolut al selectiilor.El a fost incantator contra Paraguayului, reusind cateva faze spectaculoase