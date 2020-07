Messi pleaca de la Barcelona

Suparat ca este scos tap ispasitor dupa fiecare infrangere a Barcelonei, argentinianul vrea sa incerce si o alta experienta, anunta Radio Cadena Ser.Jurnalistului Manu Carreno a spus in emisiunea sa ca Leo Messi nu mai doreste sa prelungeaca contractul cu Barca. Manchester City este echipa care are cele mai mari sanse sa-l ia pe fotbalist. Barcelona l-a adus pe Messi din Argentina, de la Newell's Old Boys, inca de pe vremea cand era copil.