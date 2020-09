Messi, spre Manchester City. "Toata lumea e bulversata la Barcelona. Cert este ca el doreste sa plece"

"Toata lumea e bulversata la Barcelona . Vorbesc si eu cu prieteni de-ai mei din club. Nimeni nu stie ce se va intampla. Cert este ca el doreste sa plece. Eu am sperat ca Barcelona sa faca un miracol, dar se pare ca lucrurile sunt destul de avansate.El a avut o relatie apropiata cu Suarez. S-ar putea sa-l fi incapatanat aceasta decizie a staff-ului de a nu mai conta pe Suarez", a spus Popescu la Digisport.Cu gandul la plecare, Messi poate ajunge la Manchester City , care i-a pus pe masa 700 milioane de euro pentru un contract de 5 ani.CITESTE SI: Manchester City il "ingroapa" in bani pe Leo Messi. Argentinianul va castiga 350.000 de euro pe zi, record in istoria sportului