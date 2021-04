Messi a tremurat de frig in meciul cu Real Madrid VIDEO

Ploaia torentiala din repriza a doua i-a incomodat teribil pe jucatori , unul dintre cei mai afectati fiind Lionel Messi In minutul 80, el a fost surprins de camere de luat vederi tremurand la mijlocul terenului.Messi s-a uitat catre banca de rezerve, iar cei de acolo au reactionat imediat. Argentinianul a fost chemat la margine pentru a se schimba. Leo a renuntat si la tricoul albastru, pe care-l purta pe sub cel oficial de joc. S-a chinuit putin pentru a imbraca cele doua tricouri uscate, mai ales ca el era ud leoarca.Momentul a fost surprins de camerele TV pentru ca regizorul transmisiunii a preferat sa redea aceste secvente si sa lase meciul in planul doi, desi se reluase.Chiar daca n-a facut cel mai bun meci al sau, Messi putea marca un gol istoric in fata lui Real. In prelungirile primei reprize, a trimis in bara direct din corner! Pana sa se termine timpul suplimentar, a mai ratat o data in pozitie 1 contra 1 cu Courtois.Cu aceasta victorie, Real Madrid a trecut pe primul loc in La Liga, acumuland 66 de puncte, la egalitate cu Atletico Madrid , care are un meci mai putin. Barcelona e pe trei, cu 65 de puncte.