Michel Platini si Joseph Blatter, actionati in justitie in Elvetia. Acuzatii de escrocherie si abuz de incredere

Conform news.ro, Michel Platini a fost suspendat pentru opt ani, in decembrie 2015, de justitia interna a FIFA. Suspendarea a fost redusa in apel la sase ani, apoi la patru ani de catre Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).Platini a fost gasit vinovat de conflict de interese de catre TAS, dupa ce a primit fara justificare doua milioane de dolari de la FIFA, plata aprobata de presedintele forului mondial, Joseph Blatter, in 2011.Suspendarea lui Michel Platini din orice activitate legata de fotbal a expirat la 7 octombrie.Blatter a fost, din 2015 pana acum, tinta justitiei elvetiene in legatura cu mai multe cazuri, intre care si o plata facuta lui Michel Platini cand acesta era presedintele UEFA.