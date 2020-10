Convocare de urgenta in lotul Romaniei pentru barajul cu Islanda. Motivul pentru care fundasul Nedelcearu a plecat din cantonament

Conform nes.ro, Balasa va fi prezent alaturi de tricolori chiar de la antrenamentul din aceasta seara, primul pentru Romania inaintea semifinalei pentru Euro.Fundasul Ionut Nedelcearu, care s-a prezentat la nationala , a parasit cantonamentul de la Mogosoaia, el neputand sa joace in cele trei meciuri care urmeaza, deoarece va face vizita medicala la un club la care va fi transferat de Ufa."Potrivit protocolului UEFA , pentru disputarea partidei cu Islanda este obligatorie efectuarea testarii COVID a jucatorilor in MD-3, adica maine, luni, 5 octombrie. Aceasta testare obligatorie este programata maine la CNF Mogosoaia.Obligativitatea testarii in MD-3 vine pentru ca disputam partida in deplasare iar programarea transportului cu charter este marti dupa-amiaza. In cazul partidelor disputate acasa, testarea poate fi efectuata in MD-1.Clubul Ufa din Rusia la care este legitimat Ionut Nedelcearu a acceptat oferta unui alt club pentru jucatorul roman, iar finalul perioadei de transferuri il reprezinta data de 5 octombrie.Fundasul trebuie sa efectueze vizita medicala la noul club din afara Romaniei si sa semneze, astfel ca deplasarea lui din cantonament la noul club si inapoi ar aduce imposibilitatea de a parcurge protocolul UEFA pentru COVID-19 descris mai sus.In acest context, tricolorul a parasit in aceasta dupa-amiaza cantonamentul de la Mogosoaia", se arata pe site-ul FRF.