Mihai Iosif, antrenorul FC Rapid, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

"Din pacate, Mihai Iosif, antrenorul nostru, a fost depistat pozitiv cu Covid-19, dupa ce s-a testat in aceasta dimineata. Mita a prezentat aseara simptome specifice infectiei cu noul Coronavirus, iar in urma testului a primit rezultatul pozitiv, astfel ca, imediat dupa confirmarea rezultatului, a intrat in izolare pentru 14 zile, starea lui fiind una buna", a anuntat FC Rapid luni seara, conform news.ro.FC Rapid a jucat, joi, pe teren propriu, cu echipa CSM Resita, scor 0-0, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii 2.