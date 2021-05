Trecutul rusinos al antrenorului care a promovat-o pe Rapid

Un nume mai putin cunoscut in lumea antrenorilor de la noi, Iosif (46 ani) este rapidist get-beget. Petrecandu-si junioratul la Rapid , acesta a debutat la doar 17 ani in prima divizie pentru giulesteni. Cativa ani mai tarziu a fost cedat la Dinamo Bucuresti, unde si-a petrecut 6 luni din cariera, apoi a fost dat la schimb la Chindia Targoviste cu regretatul Catalin Hildan.Iosif si-a inceput cariera de antrenor la clubul Rapid, la grupa de juniori nascuti in 2001, acolo unde juca si fiul sau, Sabin Iosif. Ulterior a fost luat de Dan Alexa ca antrenor secund, cei doi promovand echipa in Liga I. In sezonul 2016-2017 a fost antrenor principal la AFC Rapid, unde a promovat echipa in Liga a IV-a. In acelasi an a reusit sa castige si campionatul municipal la grupa 2001.Iosif este antrenorul principal al echipei, incepand din 15 martie 2021, dupa demiterea lui Nicolae Grigore, cel care ii luase locul pentru trei luni, timp in care a fost secund.Rapidist declarat si un tip cu destula carisma, Mihai Iosif are cateva episoade in trecut, care nu-i fac tocmai cinste."Mita a avut in tinerete niste probleme, cum am avut si eu. Eu am avut probleme de un fel (n.r. - Manea a fost condamnat in SUA pentru frauda cu carduri de credit), el a avut probleme cu pacanelele (jucand banii de vize medicale). A mai jucat (n.r. - jocuri de noroc), cum am jucat toti. Ce?! Sumudica nu juca?! Rupea pariurile! Cand am ajuns la Rapid, i-am spus si din momentul ala nu a mai jucat un euro. De trei ani si ceva", a dezvaluit Florin Manea, potrivit Gazetei Sporturilor.